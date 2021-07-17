Делитесь смехом в этот день: юморные шутки на утро

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Суббота, 17.07.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

- Мне нужна женщина для секса.

- И только?

- И только женщина. Это принципиально.

- Вас как зовут?

- Сергей.

- А по отчеству?

- Его даже моя мама не знает.

Агент, рекламирующий пылесосы, входит в очередную квартиру, демонстративно рассыпает в прихожей принесенный с собой мусор и заявляет хозяйке:

- Если мой пылесос не соберет это до последней пылинки, я готов все съесть! Куда вы, мадам?

- За ложкой. У нас третий день отключено электричество.

На приеме у венеролога в клинике:

- Ну, как мои дела, доктор?

- У меня для вас две новости...

- Ну, начинайте тогда с хорошей...

- А они обе плохие!

Для хорошего настроения: анекдоты, которые скрасят ваш вечер

Всемирный конкурс по вязанию: бабушка из Украины связала носки, бабушка из Японии связала айфон, бабушка из Голландии не смогла связать и двух слов, бабушка из Сомали связала двух бабушек и требует выкуп.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 160

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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