Делитесь смехом в этот день: юморные шутки на утро

- Мне нужна женщина для секса.

- И только?

- И только женщина. Это принципиально.

- Вас как зовут?

- Сергей.

- А по отчеству?

- Его даже моя мама не знает.

Агент, рекламирующий пылесосы, входит в очередную квартиру, демонстративно рассыпает в прихожей принесенный с собой мусор и заявляет хозяйке:

- Если мой пылесос не соберет это до последней пылинки, я готов все съесть! Куда вы, мадам?

- За ложкой. У нас третий день отключено электричество.

На приеме у венеролога в клинике:

- Ну, как мои дела, доктор?

- У меня для вас две новости...

- Ну, начинайте тогда с хорошей...

- А они обе плохие!

Всемирный конкурс по вязанию: бабушка из Украины связала носки, бабушка из Японии связала айфон, бабушка из Голландии не смогла связать и двух слов, бабушка из Сомали связала двух бабушек и требует выкуп.