Делитесь смехом в этот день: юморные шутки на утро

- Мне нужна женщина для секса.
- И только?
- И только женщина. Это принципиально.
- Вас как зовут?
- Сергей.
- А по отчеству?
- Его даже моя мама не знает.
Агент, рекламирующий пылесосы, входит в очередную квартиру, демонстративно рассыпает в прихожей принесенный с собой мусор и заявляет хозяйке:
- Если мой пылесос не соберет это до последней пылинки, я готов все съесть! Куда вы, мадам?
- За ложкой. У нас третий день отключено электричество.
На приеме у венеролога в клинике:
- Ну, как мои дела, доктор?
- У меня для вас две новости...
- Ну, начинайте тогда с хорошей...
- А они обе плохие!
Всемирный конкурс по вязанию: бабушка из Украины связала носки, бабушка из Японии связала айфон, бабушка из Голландии не смогла связать и двух слов, бабушка из Сомали связала двух бабушек и требует выкуп.