Для хорошего настроения: анекдоты, которые скрасят ваш вечер

Мужики, если девушка просит вас убить паука, то втайне выносим паука на улицу и отпускаем. Если мы перебьём всех пауков, мы больше будем не нужны женщинам.

Как-то ходил с бабушкой в музей. Там выставлялся скелет какого-то древнего человека. Бабушка, увидев его, выдала: "Куда родственники смотрят, даже не похоронили".

Жена мужу: — Мне столько денег надо! На эпиляцию, на маникюр, на педикюр, на мелирование, на косметику... . Муж: — А мне повезло! Я сразу красивый родился.

Молодой отец в панике звонит педиатру: — Доктор, что делать? Трёхлетняя дочка напилась зелёнки! — Так, а как ребёнок сейчас выглядит, что делает? — Что делает... Улыбается зелёными губами, высовывает зелёный язык сквозь зелёные зубы... Доктор, что мне делать?! В трубке смех врача: — Фотографируйте!

Умеp мужик. Сидит на небесной соpтиpовочной станции, ждет своей участи. Мимо проходит поезд с табличкой "В Ад". Делает короткую остановку, и тут в окне напротив мужик видит свою тещу. Мужик ненадолго опешил, потом совладал с собой и говорит: "Мама! Рад вас видеть! Вы куда, на пpоцедуpы или на работу?".