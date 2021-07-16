Скачать
Пятница, 16.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Рада назначила Монастырского на место Авакова
Рада назначила Монастырского на место Авакова
Китайские кредиты несут скрытую угрозу для Украины: чем опасно сотрудничество с Пекином
Китайские кредиты несут скрытую угрозу для Украины: чем опасно сотрудничество с Пекином
Ковид-сертификаты Украины признали новые страны: где отдохнуть без карантина и ПЦР-тестов (список)
Ковид-сертификаты Украины признали новые страны: где отдохнуть без карантина и ПЦР-тестов (список)
США могут подключиться к переговорам по Донбассу: в каком формате это возможно и правда ли поможет Украине
США могут подключиться к переговорам по Донбассу: в каком формате это возможно и правда ли поможет Украине

Для хорошего настроения: анекдоты, которые скрасят ваш вечер

Для хорошего настроения: анекдоты, которые скрасят ваш вечер
Обновлено 16:52 Сегодня Телеграф

Мужики, если девушка просит вас убить паука, то втайне выносим паука на улицу и отпускаем. Если мы перебьём всех пауков, мы больше будем не нужны женщинам.

Как-то ходил с бабушкой в музей. Там выставлялся скелет какого-то древнего человека. Бабушка, увидев его, выдала: "Куда родственники смотрят, даже не похоронили". 

Жена мужу: — Мне столько денег надо! На эпиляцию, на маникюр, на педикюр, на мелирование, на косметику... . Муж: — А мне повезло! Я сразу красивый родился.

Молодой отец в панике звонит педиатру: — Доктор, что делать? Трёхлетняя дочка напилась зелёнки! — Так, а как ребёнок сейчас выглядит, что делает? — Что делает... Улыбается зелёными губами, высовывает зелёный язык сквозь зелёные зубы... Доктор, что мне делать?! В трубке смех врача: — Фотографируйте! 

Смех повышает иммунитет: самые лучшие анекдоты

Умеp мужик. Сидит на небесной соpтиpовочной станции, ждет своей участи. Мимо проходит поезд с табличкой "В Ад". Делает короткую остановку, и тут в окне напротив мужик видит свою тещу. Мужик ненадолго опешил, потом совладал с собой и говорит: "Мама! Рад вас видеть! Вы куда, на пpоцедуpы или на работу?".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 448

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выступила против "у**ков": известную правозащитницу жестоко избили ногами в Днепре (видео)
02 Аваков сообщил свое новое "место работы"
03 Уроженцы Донбасса устроили паре россиян "веселый отпуск" в оккупированном Крыму (фото)
04 Потоп в Германии: много погибших, счет пропавших пошел на тысячи (жуткие фото, видео)
05 Pfizer или CoronaVac: ученые провели эксперимент эффективности вакцин, применяемых в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Момент драки нардепов в Раде попал в объектив &quot;Телеграфа&quot;: эксклюзивные фото
Момент драки нардепов в Раде попал в объектив "Телеграфа": эксклюзивные фото
Осторожно, выстрелит: во Львове крышкой от газировки мужчине травмировало глаз. В чем кроется опасность?
Осторожно, выстрелит: во Львове крышкой от газировки мужчине травмировало глаз. В чем кроется опасность?
&quot;Белая империя&quot;: после Украины Россия может позариться на новые земли
"Белая империя": после Украины Россия может позариться на новые земли
&quot;На одного украинофоба стало меньше&quot;: фолловеры Бабкина не оценили его пост об умершем российском музыканте (фото)
"На одного украинофоба стало меньше": фолловеры Бабкина не оценили его пост об умершем российском музыканте (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь