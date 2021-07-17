Улыбка на все сто: свежая порция отборного юмора на вечер

Кладбище, похороны. На постаменте - гроб, венки. Доносится речь:

- Сегодня мы хороним выдающегося политика и кристально-честного человека...

Это слышат двое прохожих, один другого спрашивает:

- Интересно, но почему в одном гробу?

- Ты поел?

- Ты поел?

- Хватит меня передразнивать.

- Хватит меня передразнивать.

- Я тебя люблю.

- Да, я поел.

Жена говорит мужу за ужином:

- Когда мы только поженились, ты всегда отдавал мне больший кусок бифштекса, а себе забирал меньший. Последнее же время ты всегда поступаешь наоборот. Ты что, разлюбил меня?

- Ни в коем случае! Просто ты стала гораздо лучше готовить.

Начальник выговаривает подчиненному:

- Сколько раз вам говорить, что на работе пить нельзя! Вчера, когда вы были трезвым, я был просто счастлив.

- Вчера, шеф, счастливы были вы, а сегодня моя очередь.

- Посмотрите, пожалуйста, мой принтер.

- А что с ним?

- Да захожу на сайт, читаю анекдоты - смешно, распечатываю - не смешно.