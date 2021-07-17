Улыбка на все сто: свежая порция отборного юмора на вечер

Кладбище, похороны. На постаменте - гроб, венки. Доносится речь:
- Сегодня мы хороним выдающегося политика и кристально-честного человека...
Это слышат двое прохожих, один другого спрашивает:
- Интересно, но почему в одном гробу?
- Ты поел?
- Ты поел?
- Хватит меня передразнивать.
- Хватит меня передразнивать.
- Я тебя люблю.
- Да, я поел.
Жена говорит мужу за ужином:
- Когда мы только поженились, ты всегда отдавал мне больший кусок бифштекса, а себе забирал меньший. Последнее же время ты всегда поступаешь наоборот. Ты что, разлюбил меня?
- Ни в коем случае! Просто ты стала гораздо лучше готовить.
Начальник выговаривает подчиненному:
- Сколько раз вам говорить, что на работе пить нельзя! Вчера, когда вы были трезвым, я был просто счастлив.
- Вчера, шеф, счастливы были вы, а сегодня моя очередь.
- Посмотрите, пожалуйста, мой принтер.
- А что с ним?
- Да захожу на сайт, читаю анекдоты - смешно, распечатываю - не смешно.