Это воскресенье запомнится надолго: юморные утренние шутки

Муж смотрит по телевизору футбол, жена спрашивает:
- Коля, помнишь, как мы сыграли свадьбу?
- Кажись, вничью.
Герда спрашивает у Кая:
- Кай, чей бюст лучше поставить мне на мое пианино - Баха или Бетховена?
- Поставь Бетховена, Герда - он был глухим...
Жена будит мужа:
- Что с тобой? Почему ты так кричишь?
- Мне приснилось, что Маруся тонет.
- Что еще за Маруся?
- Да ты ее не знаешь, я с ней во сне познакомился.
- Какой у вас муж молчун.
- Да что вы, он такой болтун! Просто я ему материться в гостях запретила.
- О, привет! Третьим будешь?
- Да, не откажусь.
- Хорошо. Пошли, поможешь огород перекопать.