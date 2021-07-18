Это воскресенье запомнится надолго: юморные утренние шутки

Муж смотрит по телевизору футбол, жена спрашивает:

- Коля, помнишь, как мы сыграли свадьбу?

- Кажись, вничью.

Герда спрашивает у Кая:

- Кай, чей бюст лучше поставить мне на мое пианино - Баха или Бетховена?

- Поставь Бетховена, Герда - он был глухим...

Жена будит мужа:

- Что с тобой? Почему ты так кричишь?

- Мне приснилось, что Маруся тонет.

- Что еще за Маруся?

- Да ты ее не знаешь, я с ней во сне познакомился.

- Какой у вас муж молчун.

- Да что вы, он такой болтун! Просто я ему материться в гостях запретила.

- О, привет! Третьим будешь?

- Да, не откажусь.

- Хорошо. Пошли, поможешь огород перекопать.