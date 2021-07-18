Это воскресенье запомнится надолго: юморные утренние шутки

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Воскресенье, 18.07.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

Муж смотрит по телевизору футбол, жена спрашивает:

- Коля, помнишь, как мы сыграли свадьбу?

- Кажись, вничью.

Герда спрашивает у Кая:

- Кай, чей бюст лучше поставить мне на мое пианино - Баха или Бетховена?

- Поставь Бетховена, Герда - он был глухим...

Жена будит мужа:

- Что с тобой? Почему ты так кричишь?

- Мне приснилось, что Маруся тонет.

- Что еще за Маруся?

- Да ты ее не знаешь, я с ней во сне познакомился.

- Какой у вас муж молчун.

- Да что вы, он такой болтун! Просто я ему материться в гостях запретила.

Улыбка на все сто: свежая порция отборного юмора на вечер

- О, привет! Третьим будешь?

- Да, не откажусь.

- Хорошо. Пошли, поможешь огород перекопать.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 250

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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