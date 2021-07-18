Впусти шутку в свой дом: смешные анекдоты на день

Звонок на телефон жене:
- Послушай, красотка. Мы взяли твоего мужа в заложники. Если хочешь получить его живым, у тебя есть час, чтобы выполнить наши требования.
Жена:
- Я согласна, какие требования?
- Ты должна принести в гаражи ящик пива.
Голос мужа в трубке:
- Два! Два!
- За что вас арестовали?
- За взятку.
- А как отпустили?
- Вы тупой?
Парень - девушке:
- Можно, я зайду к тебе на чашечку кофе?
- Я никогда не приглашаю домой на первом свидании!
- Уговорила, пусть наше свидание будет последним.
- Жень, ну ты, прям, как море.
- В смысле?
- Тоже все время синий, и качаешься, как на волнах!
- Сегодня ночью мой муж во сне звал какую-то Люсю.
- Так поговори с ним, когда проснется.
- Он не проснется.