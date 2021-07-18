Впусти шутку в свой дом: смешные анекдоты на день

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Воскресенье, 18.07.2021
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Обновлено 11:25 Сегодня Телеграф

Звонок на телефон жене:

- Послушай, красотка. Мы взяли твоего мужа в заложники. Если хочешь получить его живым, у тебя есть час, чтобы выполнить наши требования.

Жена:

- Я согласна, какие требования?

- Ты должна принести в гаражи ящик пива.

Голос мужа в трубке:

- Два! Два!

- За что вас арестовали?

- За взятку.

- А как отпустили?

- Вы тупой?

Парень - девушке:

- Можно, я зайду к тебе на чашечку кофе?

- Я никогда не приглашаю домой на первом свидании!

- Уговорила, пусть наше свидание будет последним.

- Жень, ну ты, прям, как море.

- В смысле?

- Тоже все время синий, и качаешься, как на волнах!

Это воскресенье запомнится надолго: юморные утренние шутки

- Сегодня ночью мой муж во сне звал какую-то Люсю.

- Так поговори с ним, когда проснется.

- Он не проснется.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 149

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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