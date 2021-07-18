Капля свежего позитива в этот вечер: новые анекдоты

Начальник - подчиненному:

- Андрей, вернитесь на свое рабочее место.

- А волшебное слово?

- Уволю.

Внук спрашивает деда.

- Тебе руку на войне оторвало?

- Да, внучек.

- А как это случилось?

- Когда в военкомат тащили.

Самый распространенный вид привидения в белом саване - это призрак людей, умерших в попытках поменять пододеяльник. Так они и мечутся по спальням в вечных поисках уголков...

- Доктор, какая болезнь самая лучшая?

- Чесотка. Почесался и еще хочется.

- А какая самая худшая?

- Геморрой. Ни самому посмотреть, ни другому показать.

- Я же тебя просила вчера - не пей больше!

- А я больше и не пил! Я выпил столько же, как обычно.