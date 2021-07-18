Капля свежего позитива в этот вечер: новые анекдоты

Начальник - подчиненному:
- Андрей, вернитесь на свое рабочее место.
- А волшебное слово?
- Уволю.
Внук спрашивает деда.
- Тебе руку на войне оторвало?
- Да, внучек.
- А как это случилось?
- Когда в военкомат тащили.
Самый распространенный вид привидения в белом саване - это призрак людей, умерших в попытках поменять пододеяльник. Так они и мечутся по спальням в вечных поисках уголков...
- Доктор, какая болезнь самая лучшая?
- Чесотка. Почесался и еще хочется.
- А какая самая худшая?
- Геморрой. Ни самому посмотреть, ни другому показать.
- Я же тебя просила вчера - не пей больше!
- А я больше и не пил! Я выпил столько же, как обычно.