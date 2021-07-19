Смех - лучший антистресс: уморительные анекдоты на утро

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Понедельник, 19.07.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

- Доченька, ты только не проси у Деда Мороза сказочную жизнь!

- Но почему, мамочка?

- Да вот я однажды попросила, так и живу с Иваном-дураком!

Во двор загородного дома входит почтальон. Вдруг из-за дома выскакивает огромный дог. Почтальон в испуге останавливается.

Хозяйка дога: "Не бойтесь, он у нас кастрированный!".

Почтальон: "Знаете, мадам, я как-то о другом подумал!".

В супермаркете:

- Моему мужу не понравился тот шарфик, что я у вас вчера купила.

- Никаких проблем! Вы можете его обменять.

- А в каком отделе у вас меняют мужей?

- Нам надо расстаться.

- Ладно! Береги свои коленки!

- Зачем?

- Приползешь еще.

Капля свежего позитива в этот вечер: новые анекдоты

- Доктор, помогите, у меня печень разваливается.

- Так, одеколон пьете?

- Пью, не помогает...

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 392

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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