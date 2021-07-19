Смех - лучший антистресс: уморительные анекдоты на утро

- Доченька, ты только не проси у Деда Мороза сказочную жизнь!

- Но почему, мамочка?

- Да вот я однажды попросила, так и живу с Иваном-дураком!

Во двор загородного дома входит почтальон. Вдруг из-за дома выскакивает огромный дог. Почтальон в испуге останавливается.

Хозяйка дога: "Не бойтесь, он у нас кастрированный!".

Почтальон: "Знаете, мадам, я как-то о другом подумал!".

В супермаркете:

- Моему мужу не понравился тот шарфик, что я у вас вчера купила.

- Никаких проблем! Вы можете его обменять.

- А в каком отделе у вас меняют мужей?

- Нам надо расстаться.

- Ладно! Береги свои коленки!

- Зачем?

- Приползешь еще.

- Доктор, помогите, у меня печень разваливается.

- Так, одеколон пьете?

- Пью, не помогает...