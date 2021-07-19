Смех - лучший антистресс: уморительные анекдоты на утро

- Доченька, ты только не проси у Деда Мороза сказочную жизнь!
- Но почему, мамочка?
- Да вот я однажды попросила, так и живу с Иваном-дураком!
Во двор загородного дома входит почтальон. Вдруг из-за дома выскакивает огромный дог. Почтальон в испуге останавливается.
Хозяйка дога: "Не бойтесь, он у нас кастрированный!".
Почтальон: "Знаете, мадам, я как-то о другом подумал!".
В супермаркете:
- Моему мужу не понравился тот шарфик, что я у вас вчера купила.
- Никаких проблем! Вы можете его обменять.
- А в каком отделе у вас меняют мужей?
- Нам надо расстаться.
- Ладно! Береги свои коленки!
- Зачем?
- Приползешь еще.
- Доктор, помогите, у меня печень разваливается.
- Так, одеколон пьете?
- Пью, не помогает...