Не тратим время на грусть: самые смешные анекдоты

В 90-е если бы ты сфоткал свой завтрак, проявил пленку, напечатал фото и показал друзьям, на тебя посмотрели бы, как на дебила.

Я один жду когда утюги признают причиной глобального потепления и можно будет ходить на работу в мятой одежде?

И что все так разнервничались? Естественный отбор никто не отменял. Вымрут либо те, кто прививку сделал, либо те, кто отказался. В любом случае планета в профите.

– Папа, а вы в детстве играли во дворе?

– Да, очень любили играть в хоккей прямо во дворе. Ставили ящики вместо ворот и играли!

– А был самый запоминающийся момент?

– Конечно! Я тогда кинул шайбу и попал прямо в сумку мужику, который только что отоварил талоны на водку…

– Клянусь быть с тобой в богатстве и в роскоши, в радости и в счастье, в Париже и в Лондоне, в твоих замках и на яхтах…

– Невеста! По тексту, по тексту…