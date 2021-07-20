Для печали нет причин: бодрящая подборка анекдотов для хорошего утра

Теща спрашивает зятя:

– Ты видел мужчину, который спас меня, когда я тонула?

– Да, он уже приходил ко мне извиняться.

– Мы опасаемся, что вакцина и 5G могут сделать из нашего сына дебила!

– А вы не опасаетесь, что гены тоже могут иметь какое-то значение?

– Мы с женой решили снять домашнее эротическое кино. Больше всего жену взбесило, когда она застала меня за озвучкой ее роли…

– А что такое Хэллоуин?

– Ну, это когда все ведьмы, кикиморы, русалки собираются вместе и устраивают Шабаш.

– Вот только не надо путать Хэллоуин и 8 Марта!

Рынок. Бабулька продает зелья.

– Кроличья трава! Кроличья трава!

Подходит тетка.

– Че за трава-то?

– Купи, милая, накорми ею мужика – и будет он у тебя как кролик.

Тетка расплачивается и уходит. Бабка себе под нос:

– Срать будет шариками…