Для печали нет причин: бодрящая подборка анекдотов для хорошего утра

Теща спрашивает зятя:
– Ты видел мужчину, который спас меня, когда я тонула?
– Да, он уже приходил ко мне извиняться.
– Мы опасаемся, что вакцина и 5G могут сделать из нашего сына дебила!
– А вы не опасаетесь, что гены тоже могут иметь какое-то значение?
– Мы с женой решили снять домашнее эротическое кино. Больше всего жену взбесило, когда она застала меня за озвучкой ее роли…
– А что такое Хэллоуин?
– Ну, это когда все ведьмы, кикиморы, русалки собираются вместе и устраивают Шабаш.
– Вот только не надо путать Хэллоуин и 8 Марта!
Рынок. Бабулька продает зелья.
– Кроличья трава! Кроличья трава!
Подходит тетка.
– Че за трава-то?
– Купи, милая, накорми ею мужика – и будет он у тебя как кролик.
Тетка расплачивается и уходит. Бабка себе под нос:
– Срать будет шариками…