Проведите вечер с улыбкой: прикольные шутки, которые обеспечат хорошим настроением

Учительница на уроке рисования:

- Сегодня дети мы попытаемся нарисовать лошадь, а Машенька Иванова постарается не двигаться.

- У вас ролики есть?

- Нет.

- А самокаты?

- Мужчина, это вино-водочный магазин.

- Ладно, давайте бутылку вина. Видит бог... хотел спортом заняться!

- Маш, а что это такое у тебя в холодильнике?

- Это мясо Сережи.

- Это как-то связано с тем, что мы его уже две недели не видели?

- Дорогой, я в магазин. Тебе взять что-нибудь вкусненькое?

- Конечно, дорогая. Только осторожнее - на улице гололед! Смотри не разбей!

На базаре мальчик долго стоит перед горкой апельсинов. Хозяин товара не выдержал:

- Я вижу, ты пытаешься украсть апельсин!

- Наоборот, я пытаюсь не украсть.