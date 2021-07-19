Проведите вечер с улыбкой: прикольные шутки, которые обеспечат хорошим настроением

Учительница на уроке рисования:
- Сегодня дети мы попытаемся нарисовать лошадь, а Машенька Иванова постарается не двигаться.
- У вас ролики есть?
- Нет.
- А самокаты?
- Мужчина, это вино-водочный магазин.
- Ладно, давайте бутылку вина. Видит бог... хотел спортом заняться!
- Маш, а что это такое у тебя в холодильнике?
- Это мясо Сережи.
- Это как-то связано с тем, что мы его уже две недели не видели?
- Дорогой, я в магазин. Тебе взять что-нибудь вкусненькое?
- Конечно, дорогая. Только осторожнее - на улице гололед! Смотри не разбей!
На базаре мальчик долго стоит перед горкой апельсинов. Хозяин товара не выдержал:
- Я вижу, ты пытаешься украсть апельсин!
- Наоборот, я пытаюсь не украсть.