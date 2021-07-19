Проведите вечер с улыбкой: прикольные шутки, которые обеспечат хорошим настроением

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Понедельник, 19.07.2021
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Обновлено 17:25 Сегодня Телеграф

Учительница на уроке рисования:

- Сегодня дети мы попытаемся нарисовать лошадь, а Машенька Иванова постарается не двигаться.

- У вас ролики есть?

- Нет.

- А самокаты?

- Мужчина, это вино-водочный магазин.

- Ладно, давайте бутылку вина. Видит бог... хотел спортом заняться!

- Маш, а что это такое у тебя в холодильнике?

- Это мясо Сережи.

- Это как-то связано с тем, что мы его уже две недели не видели?

- Дорогой, я в магазин. Тебе взять что-нибудь вкусненькое?

- Конечно, дорогая. Только осторожнее - на улице гололед! Смотри не разбей!

Не тратим время на грусть: самые смешные анекдоты

На базаре мальчик долго стоит перед горкой апельсинов. Хозяин товара не выдержал:

- Я вижу, ты пытаешься украсть апельсин!

- Наоборот, я пытаюсь не украсть.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 389

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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