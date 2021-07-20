Хватит грустить - веселье продолжается: новые анекдоты

Соседи сверху ну не выносимые. Спать не давали до трёх ночи.

Громкая музыка, девки танцуют, голые, топают… дым, смех, базары…

Я не выдержал, встал с дивана, допил виски и ушел домой….

Цыганка нагадала мне, что у меня будет два мужа… Очень надеюсь, что первые три не в счёт.

– Чем отличается компьютеры от программ?

– Компьютеры со временем становится меньше, быстрее и дешевле, а программы же со временем становится больше, медленнее и дороже.

Хорошо, что люди, выбрасывающие презервативы из окна, используют презервативы.

Пришедшая на дискотеку Алла почувствовала недомогание и поэтому приняла решение домогаться сама.