Устал на работе - отвлекись на анекдоте: шутки на день

Две подруги в переполненном метро:

– Блин, какая толкотня!

– Странно, вчера на дискотеке ты это называла атмосферой.

Кот, живущий в кузнечном цехе механического завода, никак не может понять, почему его приятель, домашний кот, боится пылесоса?

– Слушай, а твоя жена любит по-собачьи?

– Не, она предпочитает как жук-скарабей.

– А это как?

– Только к ней притронешься, она тут же сворачивается клубком и притворяется дохлой.

На исповедь к священнику пришла красивая девушка с глубоким декольте. Священник смотрит в декольте и повторяет:

— О, боже!

Голос с небес:

— Ну, наконец-то ты меня позвал на что стоящее взглянуть.

Говорят, что собака — лучший друг человека. Но мне кажется, что это не так.

Вот скажите: вы много друзей кастрировали в последнее время?