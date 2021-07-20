Устал на работе - отвлекись на анекдоте: шутки на день

Две подруги в переполненном метро:
– Блин, какая толкотня!
– Странно, вчера на дискотеке ты это называла атмосферой.
Кот, живущий в кузнечном цехе механического завода, никак не может понять, почему его приятель, домашний кот, боится пылесоса?
– Слушай, а твоя жена любит по-собачьи?
– Не, она предпочитает как жук-скарабей.
– А это как?
– Только к ней притронешься, она тут же сворачивается клубком и притворяется дохлой.
На исповедь к священнику пришла красивая девушка с глубоким декольте. Священник смотрит в декольте и повторяет:
— О, боже!
Голос с небес:
— Ну, наконец-то ты меня позвал на что стоящее взглянуть.
Говорят, что собака — лучший друг человека. Но мне кажется, что это не так.
Вот скажите: вы много друзей кастрировали в последнее время?