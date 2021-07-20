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Устал на работе - отвлекись на анекдоте: шутки на день
Обновлено 17:27 Сегодня Телеграф

Две подруги в переполненном метро:

– Блин, какая толкотня!

– Странно, вчера на дискотеке ты это называла атмосферой.

Кот, живущий в кузнечном цехе механического завода, никак не может понять, почему его приятель, домашний кот, боится пылесоса?

– Слушай, а твоя жена любит по-собачьи?

– Не, она предпочитает как жук-скарабей.

– А это как?

– Только к ней притронешься, она тут же сворачивается клубком и притворяется дохлой.

На исповедь к священнику пришла красивая девушка с глубоким декольте. Священник смотрит в декольте и повторяет:

— О, боже!

Голос с небес:

— Ну, наконец-то ты меня позвал на что стоящее взглянуть.

Хватит грустить - веселье продолжается: новые анекдоты

Говорят, что собака — лучший друг человека. Но мне кажется, что это не так.

Вот скажите: вы много друзей кастрировали в последнее время?

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 255

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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