Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые анекдоты на утро

— Теперь в космос может слетать каждый, были бы деньги.

— С деньгами и на Земле можно неплохо устроиться.

А я в детстве хотела работать врединой. Мой юный мозг неправильно воспринял случайно сказанную бабулей фразу "надбавки к зарплате за вредность". Искренне верила, что когда вырасту, стану врединой и буду получать огромные деньги.

У меня аллергия на что-то сейчас цветущее. Слезы льются непрестанно. Смотрим сегодня смесители в магазине. После длительного выбора решила задать продавцу вопросы. Он отвечает, я слушаю и машинально вытираю слезы. Продавец: — Не надо плакать! Если кран Вам так понравился, но это слишком дорого, фирма может сделать дополнительную скидку!

— А вакцинация будет добровольной или принудительной? — Захотите — добровольной, не захотите — принудительной.

Самое смешное в споре людей, считающих, что Земля плоская, и людей, считающих, что Земля круглая, то, что круг — это плоская фигура.