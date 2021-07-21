Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые анекдоты на утро

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Среда, 21.07.2021
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— Теперь в космос может слетать каждый, были бы деньги.

— С деньгами и на Земле можно неплохо устроиться.

А я в детстве хотела работать врединой. Мой юный мозг неправильно воспринял случайно сказанную бабулей фразу "надбавки к зарплате за вредность". Искренне верила, что когда вырасту, стану врединой и буду получать огромные деньги.

У меня аллергия на что-то сейчас цветущее. Слезы льются непрестанно. Смотрим сегодня смесители в магазине. После длительного выбора решила задать продавцу вопросы. Он отвечает, я слушаю и машинально вытираю слезы. Продавец: — Не надо плакать! Если кран Вам так понравился, но это слишком дорого, фирма может сделать дополнительную скидку!

— А вакцинация будет добровольной или принудительной? — Захотите — добровольной, не захотите — принудительной.

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Самое смешное в споре людей, считающих, что Земля плоская, и людей, считающих, что Земля круглая, то, что круг — это плоская фигура.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 188

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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