Порция "негрустина": смешные шуточки на день

Зашёл в один гипермаркет, стою в очереди на кассе, народу дофига, из 6 касс работает только одна. Вижу объявление: "Если очередь более 5 человек — звоните по такому-то номеру". Набираю, слышу сообщение автоответчика: "Оставайтесь на линии, ваш звонок 20 в очереди".

Умный муж позволяет жене знать, где у него заначка. Это повышает доверие в семье, женскую самооценку и безопасность средств, хранящихся в основной заначке.

Сейчас дети разочаровываются в том, что их телефоны и планшеты не оправдывают их ожиданий. Единственным моим разочарованием в детстве было то, что вкус клубничного мыла не совпадал с его запахом.

Как говорила Роза Моисеевна с Молдаванки, если вас видят только с хорошей стороны, так вы уже сидите и не вертитесь.

Тренер сказал, что спорт добавит мне несколько лет жизни и это правда. Я сделала 10 отжиманий и по ощущениям мне 85.