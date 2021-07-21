Ваше настроение однозначно улучшится: забавные анекдоты на вечер

И шоб вы себе понимали, шо для еврейской мамы её дети не вырастают, они таки просто увеличиваются в размерах!

Решил мужик лет так в 35-40 креститься. Принял для храбрости и пошел. Батюшка собрал несколько человек, достаточно взрослых и говорит:

— Снять нательные рубахи и штаны — до колена... (имелось ввиду закатать).

Мужик, видно вспомнив медосмотры в военкомате, добросовестно спускает штаны до колен... Все в легком шоке, только батюшка не растерялся:

— Сын мой, ты какую веру собрался принимать?

— Вась глянь в окно, соседи идут, ружьё домой тащат...

— Опа, Маня! Кажись пора нам с караоке завязывать...

Пришли сын с отцом на рыбалку. Отец говорит сыну:

— Сынок, дай мне хлеб для подкормки рыбок.

— Я его съел.

— Тогда дай мне кашу.

— Я её тоже съел.

— Тогда доедай червей и пойдём домой.

Советы девушкам, сидящим на диете: - Чтобы правильно взвеситься на весах, надо посмотреть на результат, прореветься, вытереть слёзы, успокоиться и только после этого аккуратно поставить вторую ногу!