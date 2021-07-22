Начинаем день с отменного настроения: смешные утренние анекдоты

— Добрый день. Не хотите ли впустить Иисуса в свой дом?

— Иисус может войти, а вы идите отсюда.

Искусство политика заключается в том, чтобы все увидели, как он бросается на амбразуру, но никто не заметил, что пулемета там нет.

Женщины любят успешных мужчин. Иначе потом они не смогут похвалиться перед подругами: "Я разрушила его жизнь!"...

Одна из самых странных вещей, которые я видела в своей жизни - отпечаток губной помады на горлышке бутылки с водой, из которой мы на работе поливаем цветы... Вода была с удобрениями.

- Фисташковое мороженое, пожалуйста, в рожок. Рожок я принёс с собой.

- Но это дорожный конус?!

- Вы, должно быть, тут новенький?