Скачать
Четверг, 22.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Токио-2020
США и Германия официально заключили сделку по газопроводу Путина, но подумали и об Украине
США и Германия официально заключили сделку по газопроводу Путина, но подумали и об Украине
Никто за нас все вопросы не решит: что должна делать Украина на фоне новой сделки по "Северному потоку-2"
Никто за нас все вопросы не решит: что должна делать Украина на фоне новой сделки по "Северному потоку-2"
Байден наконец назначил дату встречи с Зеленским в Вашингтоне
Байден наконец назначил дату встречи с Зеленским в Вашингтоне
После "качелей" на валютном рынке гривня укрепилась: курс валют в Украине на 22 июля
После "качелей" на валютном рынке гривня укрепилась: курс валют в Украине на 22 июля

Начинаем день с отменного настроения: смешные утренние анекдоты

Начинаем день с отменного настроения: смешные утренние анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

— Добрый день. Не хотите ли впустить Иисуса в свой дом?

— Иисус может войти, а вы идите отсюда.

Искусство политика заключается в том, чтобы все увидели, как он бросается на амбразуру, но никто не заметил, что пулемета там нет.

Женщины любят успешных мужчин. Иначе потом они не смогут похвалиться перед подругами: "Я разрушила его жизнь!"...

Одна из самых странных вещей, которые я видела в своей жизни - отпечаток губной помады на горлышке бутылки с водой, из которой мы на работе поливаем цветы... Вода была с удобрениями.

Ваше настроение однозначно улучшится: забавные анекдоты на вечер

- Фисташковое мороженое, пожалуйста, в рожок. Рожок я принёс с собой.

- Но это дорожный конус?!

- Вы, должно быть, тут новенький?

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 330

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пострадавшие есть с обеих сторон: выяснились детали вооруженной схватки в киевском метро (видео)
02 Сразу двух полковников СБУ задержали по подозрению в госизмене: журналист намекнул на их связь с Россией
03 По карману многим: выяснилось происхождение золотого унитаза в особняке топ-чина ГИБДД РФ (фото)
04 "Ждать осталось совсем немного": украинцев предупредили о подорожании электроэнергии
05 Оккупанты Крыма выделили сотни миллионов на попытки снабдить водой полуостров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опасность слишком велика: Украина и Польша объединились против &quot;Северного потока-2&quot;
Опасность слишком велика: Украина и Польша объединились против "Северного потока-2"
Зеленский рассказал, какие вопросы хочет обсудить с Байденом
Зеленский рассказал, какие вопросы хочет обсудить с Байденом
Одессит постом &quot;лечил&quot; сына от бесов: подросток весил 30 килограммов при росте в 180 см
Одессит постом "лечил" сына от бесов: подросток весил 30 килограммов при росте в 180 см
Какой праздник 22 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 22 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь