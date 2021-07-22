Улыбнись на все 32: подборка забавных анекдотов

Мир стал добрее! Интернет прям кишит предложениями, как тебя научат за 3000 зарабатывать миллионы.

Несколько месяцев назад от меня ушла жена. С того дня я потерял сон, похудел, появились синие круги и мешки под глазами, горы немытой посуды и нестираной одежды. И на днях мой друг сказал мне: "Саня, хватит праздновать!.."

Говорят, что больше всего от пандемии коронавируса пострадали рестораны, турагентства, шоу-бизнес, фитнес-центры. То есть, для меня вообще ничего не изменилось.

– Мне собаку заводить нельзя, хотя очень хочется.

– А почему нельзя?

– Часто уезжаю и вообще.

– Ну а с котом как? Куда его девать?

– А кошака запер, пожрать ему насыпал и уезжай, куда хочешь. Приехал, обои переклеил и опять живи!

Глядя на некоторых водителей с наклейкой “Ребенок в машине” понимаешь, насколько она в тему.