Юмор без границ в это утро: лучшие анекдоты

Женщина на бирже труда сказала мне "Вы все время опаздываете, лезете без очереди и вы очень грубый".
Я: "Что вы хотите сказать?".
Женщина: "Не думали о вакансии водителя маршрутки?".
- Мне есть чем гордиться! В этой жизни я всего добился сам!
- Так ты ни хрена и не добился!
- Зато все сам!
- Вы сыр любите?
- Нет!
- Странно, такая крыса, а сыр не любит...
- Смотреть в замочную скважину - это очень плохо!
- Да?! А показывать в нее всякую гадость - хорошо?!
- Во что вы играли во дворе, Вовочка, ты такой грязный?
- Не помню, мамочка, но я был мячом.