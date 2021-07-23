Юмор без границ в это утро: лучшие анекдоты

Женщина на бирже труда сказала мне "Вы все время опаздываете, лезете без очереди и вы очень грубый".

Я: "Что вы хотите сказать?".

Женщина: "Не думали о вакансии водителя маршрутки?".

- Мне есть чем гордиться! В этой жизни я всего добился сам!

- Так ты ни хрена и не добился!

- Зато все сам!

- Вы сыр любите?

- Нет!

- Странно, такая крыса, а сыр не любит...

- Смотреть в замочную скважину - это очень плохо!

- Да?! А показывать в нее всякую гадость - хорошо?!

- Во что вы играли во дворе, Вовочка, ты такой грязный?

- Не помню, мамочка, но я был мячом.