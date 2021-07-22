Не тратим время на грусть: новые анекдоты на вечер

Начальник замечает, что его сотрудник, солидный, спокойный человек, вдруг начал носить серьгу в ухе. Однажды он решается и спрашивает: — Новые веяния не оставляют равнодушными даже старых зубров? — Ты это про серьгу? Не обращай внимания, приходится, знаешь ли, иногда выкинуть что-нибудь этакое. — И давно с тобой это? — Ну... с тех пор, как жена нашла эту серьгу в нашей постели.

Когда вернулись дети, собака притворилась мертвой. Кот — не успел.

Самая страшная работа это домохозяйка! Зарплаты нет! Выходных нет! Отпуска нет! Работа не кончается… А муж с гордостью говорит: — А моя жена не работает, дома сидит.

— Алло, мам, я уже нагостился, можешь приехать и забрать меня домой? — Нет. — Почему? — Потому что ты женился, и твой дом теперь там, Сережа!

Все эти штрафы за маски — ерунда. Главное, чтобы они не догадались их пронумеровать.