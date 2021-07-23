Немного веселья не помешает: новая порция уморительных шуток

Говорят, что ребенок чувствует настроение мамы. Если мама переживает, то и ребенок волнуется, мама довольна - ребенок улыбается...

Но почему, когда мама хочет спать, ребенку как-то по фиг?!

Вовочка, почему ты не сделал уроки? - спрашивает учительница.

- Да у нас дома постоянно ссорятся мать с отцом.

- Мать твою видела, а кто твой отец?

- Вот это они все время и выясняют...

- Говорят, анекдоты про Чапаева сочиняла его лошадь.

- Точно. Сочиняла, а потом ржала.

Лето. Жарко. Миллиардеры потянулись в космос.

Жена спросила, когда мы уже купим ложку для обуви, и испортила себе сюрприз на день рождения.