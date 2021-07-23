Немного веселья не помешает: новая порция уморительных шуток

Говорят, что ребенок чувствует настроение мамы. Если мама переживает, то и ребенок волнуется, мама довольна - ребенок улыбается...
Но почему, когда мама хочет спать, ребенку как-то по фиг?!
Вовочка, почему ты не сделал уроки? - спрашивает учительница.
- Да у нас дома постоянно ссорятся мать с отцом.
- Мать твою видела, а кто твой отец?
- Вот это они все время и выясняют...
- Говорят, анекдоты про Чапаева сочиняла его лошадь.
- Точно. Сочиняла, а потом ржала.
Лето. Жарко. Миллиардеры потянулись в космос.
Жена спросила, когда мы уже купим ложку для обуви, и испортила себе сюрприз на день рождения.