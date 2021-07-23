Поделитесь хорошим настроением в этот вечер: свежие анекдоты

Приходит слепой в гости к еврейскому писателю.

Тот угощает его мацой.

Слепой долго водит пальцами по маце, а потом говорит:

- "Hу и фигню же вы пишете!".

- Как ты зарабатываешь на жизнь?

- Зарабатываю тем, что пишу.

- И что же ты пишешь?

- Я пишу своим родителям, чтобы прислали денег.

- Мадам, вы любите своего мужа?

- Ой, да! Я вообще мужчин люблю...

Однажды я запустил бумеранг, и он не вернулся. С тех пор я каждый день живу в страхе.

Муж - это такая скотина, которая делает тебя несчастной, потом счастливой, затем снова несчастной, и опять счастливой. И все это пока он спит...