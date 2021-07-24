Улыбка и смех спасет нас всех: утренние анекдоты для отличного настроения

Приходит Янукович к гадалке и спрашивает:
- Правда ли, что я умру трагической смертью?
Та раскинула карты. Говорит:
- Я вижу день твоей смерти. Не волнуйся. Ничего трагического. Все поют, танцуют, радуются.
- Что такой бледный?
- Целый день на карусели катался.
- Зачем?
- Да дал билетеру тысячу, а у него сдачи не оказалось...
- Жора, ты же сказал, шо седня идешь на похороны Цукерберга?!
- Та не, их перенесли на четверг...
- Таки шо, ему стало лучше?
- Мужчины и женщины так непохожи, что даже от одинаковых действий получают противоположные результаты.
- Пример в студию!
- Вот, например, если мужчина умоется, он станет выглядеть лучше...
- Откуда у тебя фингал?
- Вчера друг вернулся из свадебного путешествия.
- И что?
- Это я уговорил его жениться...