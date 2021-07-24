Улыбка и смех спасет нас всех: утренние анекдоты для отличного настроения

Приходит Янукович к гадалке и спрашивает:

- Правда ли, что я умру трагической смертью?

Та раскинула карты. Говорит:

- Я вижу день твоей смерти. Не волнуйся. Ничего трагического. Все поют, танцуют, радуются.

- Что такой бледный?

- Целый день на карусели катался.

- Зачем?

- Да дал билетеру тысячу, а у него сдачи не оказалось...

- Жора, ты же сказал, шо седня идешь на похороны Цукерберга?!

- Та не, их перенесли на четверг...

- Таки шо, ему стало лучше?

- Мужчины и женщины так непохожи, что даже от одинаковых действий получают противоположные результаты.

- Пример в студию!

- Вот, например, если мужчина умоется, он станет выглядеть лучше...

- Откуда у тебя фингал?

- Вчера друг вернулся из свадебного путешествия.

- И что?

- Это я уговорил его жениться...