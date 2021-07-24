С хорошим настроением можно горы свернуть: новая порция отменных шуток

- Как долго вы уже в браке?

- 25 лет как вместе!

- Какой ужас! За убийство меньше дают...

Учительница просит учеников составить предложение, где бы встречалось слово ананас. Вовочка:

- У нас в подъезде насрали.

- А где здесь слово ананас?

- А на нас свалили!

Два друга сидят за кружкой пива. Один спрашивает:

- Скажи, твоя жена хороша в постели?

- А черт его знает! Одни говорят так, другие эдак... Не поймешь!

Один приятель рассказывает другому:

- Представляешь, вчера я поцеловал девушку, а она сразу стала звать полицейского.

- У меня положение хуже! Не успел я ее поцеловать, как она сразу же позвала священника...

Приходит мужик в магазин товаров для ремонта.

- Мне, пожалуйста, гвозди, молоток и дрель.

- Так это ты, гад?!