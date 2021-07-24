С хорошим настроением можно горы свернуть: новая порция отменных шуток

- Как долго вы уже в браке?
- 25 лет как вместе!
- Какой ужас! За убийство меньше дают...
Учительница просит учеников составить предложение, где бы встречалось слово ананас. Вовочка:
- У нас в подъезде насрали.
- А где здесь слово ананас?
- А на нас свалили!
Два друга сидят за кружкой пива. Один спрашивает:
- Скажи, твоя жена хороша в постели?
- А черт его знает! Одни говорят так, другие эдак... Не поймешь!
Один приятель рассказывает другому:
- Представляешь, вчера я поцеловал девушку, а она сразу стала звать полицейского.
- У меня положение хуже! Не успел я ее поцеловать, как она сразу же позвала священника...
Приходит мужик в магазин товаров для ремонта.
- Мне, пожалуйста, гвозди, молоток и дрель.
- Так это ты, гад?!