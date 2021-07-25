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Воскресенье, 25.07.2021
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Отличного настроения в этот день: позитивные анекдоты на утро
06:00 Сегодня Телеграф

Муж говорит жене:

- Когда в следующий раз будешь говорить сколько тебе лет, помни, что между тобой и старшим сыном должна быть разница хотя бы в 9 месяцев.

- Девушка, хотите, покажу фокус?

- Хорошо, только воспитывать будете сами.

Беседуют две подружки:

- Как ты смогла при всех назвать меня дурой?!

- Извини, ты же не предупредила, что скрываешь...

- Понимаете, доктор, мы с женой живем душа в душу...

- Вот и прекрасно! В чем же Ваша проблема?

- Видите ли, хотелось бы как-то, хоть иногда, тело в тело...

С хорошим настроением можно горы свернуть: новая порция отменных шуток

- Давай поженимся, если никого не найдем до 30?

- Чувак, у меня уже двое на 30, один на 35 и один на 40 заняли, могу тебе только 45 предложить.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 392

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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