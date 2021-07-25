Капля свежего позитива в этот день: самые лучшие анекдоты

- Сема, кем ты будешь на Хэллоуин?

- Пьяным алкоголиком!

- Опять?!

- Марк Соломонович, можно мне двух крепких мальчиков?

- Конечно, Софочка, Вам, наверное, что-то тяжелое надо перенести?

- Да... Разлуку!

- Ты когда последний раз жене цветы дарил? Не на 8 Марта, не на день рождения, а просто так?

- Ага, подари ей попробуй просто так!

Сразу начнутся подозрения, копать начнет... И ведь обязательно что-нибудь нароет!

Мамочка в садике спрашивает, не дразнят ли ее сыночка с редким именем Елисей?

Воспитательница:

- А кто дразнить будет? Остап? Евстафий? Прокоп?

- Здравствуйте, это женская консультация?

- Да.

- Скажите, а педаль тормоза справа или слева?