Для печали нет причин: бодрящая порция прикольных анекдотов

Возвращается полицейский утром с дежурства, только разделся, чтобы поспать, а жена из спальни кричит:
- Сбегай в магазин за молоком!
Он, ругаясь, влезает в форму и бегом в магазин. Продавец его спрашивает:
- Тебя что, с работы выгнали?
- С чего бы это?
- Да форма на тебе пожарника.
Троллейбус отъехал от остановки. Рядом с ним, пытаясь влезть то в заднюю, то в переднюю дверь, бежал мужик. Дама, сидящая возле окна и наблюдавшая этот процесс, выкрикнула:
- Мужчина, я с вас просто писаюсь!
- Ты еще и укакаешься, если я скажу, что я водитель этого троллейбуса!
- Свет, пойдем ко мне, кино посмотрим!
- А если мне не понравится?
- Если не понравится, оденешься и уйдешь!
- Как называется то чувство, когда ты будто стоишь на краю пропасти, а на дне этой пропасти - ад, чудовища и вечные муки?
- Воскресенье.
Врач говорит молодой беременной женщине:
- Желательно, чтобы отец вашего ребенка присутствовал при родах.
- Ну, это вряд ли.
- Почему?
- Он плохо ладит с моим мужем!