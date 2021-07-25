Для печали нет причин: бодрящая порция прикольных анекдотов

Возвращается полицейский утром с дежурства, только разделся, чтобы поспать, а жена из спальни кричит:

- Сбегай в магазин за молоком!

Он, ругаясь, влезает в форму и бегом в магазин. Продавец его спрашивает:

- Тебя что, с работы выгнали?

- С чего бы это?

- Да форма на тебе пожарника.

Троллейбус отъехал от остановки. Рядом с ним, пытаясь влезть то в заднюю, то в переднюю дверь, бежал мужик. Дама, сидящая возле окна и наблюдавшая этот процесс, выкрикнула:

- Мужчина, я с вас просто писаюсь!

- Ты еще и укакаешься, если я скажу, что я водитель этого троллейбуса!

- Свет, пойдем ко мне, кино посмотрим!

- А если мне не понравится?

- Если не понравится, оденешься и уйдешь!

- Как называется то чувство, когда ты будто стоишь на краю пропасти, а на дне этой пропасти - ад, чудовища и вечные муки?

- Воскресенье.

Врач говорит молодой беременной женщине:

- Желательно, чтобы отец вашего ребенка присутствовал при родах.

- Ну, это вряд ли.

- Почему?

- Он плохо ладит с моим мужем!