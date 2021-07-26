Похохочем в это утро: анекдоты для отличного начала дня

Студент периодически опаздывает на лекции. Профессор раздражительно спрашивает:

- Вы служили в армии?

Студент:

- Да.

Профессор:

- Ну и что говорил вам старшина, когда вы опаздывали на построение?

Студент:

- "Здравия желаю, товарищ лейтенант!".

Женщина останавливает такси и говорит водиле срывающимся голосом:

- В роддом!

Машина рвет с места.

- Да не летите так быстро! Я там работаю.

- Женщина любит ушами...

- Что?

- Ушами, говорю, женщина любит.

- Чем?!

- Иди домой, фригидная!

Учитель нарисовал на доске треугольник и говорит:

- Вова, вот этот угол острый или тупой?

Вася подсказывает:

- Как ты!

Вовочка радостно:

- Крутой!

- Хочешь выпить?

- Конечно. А что это у твоей водки такой вкус странный?

- Не знаю...

- А я не отравлюсь?

- Вот это я и хотел узнать.