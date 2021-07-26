Похохочем в это утро: анекдоты для отличного начала дня

Студент периодически опаздывает на лекции. Профессор раздражительно спрашивает:
- Вы служили в армии?
Студент:
- Да.
Профессор:
- Ну и что говорил вам старшина, когда вы опаздывали на построение?
Студент:
- "Здравия желаю, товарищ лейтенант!".
Женщина останавливает такси и говорит водиле срывающимся голосом:
- В роддом!
Машина рвет с места.
- Да не летите так быстро! Я там работаю.
- Женщина любит ушами...
- Что?
- Ушами, говорю, женщина любит.
- Чем?!
- Иди домой, фригидная!
Учитель нарисовал на доске треугольник и говорит:
- Вова, вот этот угол острый или тупой?
Вася подсказывает:
- Как ты!
Вовочка радостно:
- Крутой!
- Хочешь выпить?
- Конечно. А что это у твоей водки такой вкус странный?
- Не знаю...
- А я не отравлюсь?
- Вот это я и хотел узнать.