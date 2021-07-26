Порция хорошего настроения: лучшая подборка шуток на день

Старый еврей лежит, чуть слышно дышит, помирает. Вдруг открывает глаза и говорит стоящему рядом внуку:
- Моня, я чую запах фаршированной рыбы, принеси мне кусочек.
Внук возвращается через пару минут и говорит:
- Бабушка сказала:
- Никакой рыбы, это на похороны.
- Это что у вас за крупа?
- Перловка.
- А почему она выглядит как гречка?
- Потому что у нее вкус пшена.
- А почему на упаковке написано "рис"?
- Ой, с манкой всегда так.
- Дорогой! Ты всю ночь стонал. Небось приснилось, что с фотомоделью сексом занимался?
- Не волнуйся, дорогая, мне приснилась ты. Ты же знаешь - мне всегда по ночам снятся одни кошмары.
Трое мужиков после смерти попадают на тот свет. У первого спрашивают:
- У тебя теща была?
- Да.
- Дорога тебе в рай.
У второго:
- Теща была?
- Нет.
- Дорога тебе в ад.
Третий заявляет:
- А у меня целых две тещи было!
- Все равно в ад.
- А меня-то за что туда?!
- После двух тещ ад тебе покажется раем!
После первого занятия по боксу тренер обращается к группе:
- Какие есть вопросы?
- Скажите, а как можно перевестись на заочное отделение?