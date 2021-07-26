Порция хорошего настроения: лучшая подборка шуток на день

Старый еврей лежит, чуть слышно дышит, помирает. Вдруг открывает глаза и говорит стоящему рядом внуку:

- Моня, я чую запах фаршированной рыбы, принеси мне кусочек.

Внук возвращается через пару минут и говорит:

- Бабушка сказала:

- Никакой рыбы, это на похороны.

- Это что у вас за крупа?

- Перловка.

- А почему она выглядит как гречка?

- Потому что у нее вкус пшена.

- А почему на упаковке написано "рис"?

- Ой, с манкой всегда так.

- Дорогой! Ты всю ночь стонал. Небось приснилось, что с фотомоделью сексом занимался?

- Не волнуйся, дорогая, мне приснилась ты. Ты же знаешь - мне всегда по ночам снятся одни кошмары.

Трое мужиков после смерти попадают на тот свет. У первого спрашивают:

- У тебя теща была?

- Да.

- Дорога тебе в рай.

У второго:

- Теща была?

- Нет.

- Дорога тебе в ад.

Третий заявляет:

- А у меня целых две тещи было!

- Все равно в ад.

- А меня-то за что туда?!

- После двух тещ ад тебе покажется раем!

После первого занятия по боксу тренер обращается к группе:

- Какие есть вопросы?

- Скажите, а как можно перевестись на заочное отделение?