Все, что вам нужно: новые уморительные анекдоты на вечер

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Понедельник, 26.07.2021
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17:01 Сегодня Телеграф

Приколисты, блин. На работе котэ назвали Пивой. Теперь после обеда эпичное зрелище - бабы выходят и с надрывом взывают: "Пива! Пива! Пива!".

- Да, дорогая, я провинился, но ты же знаешь, где нужно поставить запятую в "Казнить нельзя помиловать"?!

- Не знаю! Зато я знаю, куда сегодня нужно поставить запятую во фразе "Спать нельзя давать"!

- Рабинович, как думаете, почему именно индийский штамм короны имеет такую высокую летальность?

- Послушайте, этот штамм валит пачками людей, которые пьют воду из реки, в которой гадят, стирают, сваливают обгорелые трупы! А вы, таки, хотите, с вашей-то реакцией на немытую клубнику, легко его перенести?

- Софочка, зачем ты накупила столько презервативов? У тебя таки давно нет мужчины.

- Ах, Бэлла Марковна! В очереди в аптеке за мной стояла соседка. Ради ее отвисшей челюсти я никаких денег не пожалела.

Порция хорошего настроения: лучшая подборка шуток на день

- Я карьерный коуч.

- Учишь карьерному росту?

- Нет, показываю как рыть ямы.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 541

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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