Все, что вам нужно: новые уморительные анекдоты на вечер

Приколисты, блин. На работе котэ назвали Пивой. Теперь после обеда эпичное зрелище - бабы выходят и с надрывом взывают: "Пива! Пива! Пива!".

- Да, дорогая, я провинился, но ты же знаешь, где нужно поставить запятую в "Казнить нельзя помиловать"?!

- Не знаю! Зато я знаю, куда сегодня нужно поставить запятую во фразе "Спать нельзя давать"!

- Рабинович, как думаете, почему именно индийский штамм короны имеет такую высокую летальность?

- Послушайте, этот штамм валит пачками людей, которые пьют воду из реки, в которой гадят, стирают, сваливают обгорелые трупы! А вы, таки, хотите, с вашей-то реакцией на немытую клубнику, легко его перенести?

- Софочка, зачем ты накупила столько презервативов? У тебя таки давно нет мужчины.

- Ах, Бэлла Марковна! В очереди в аптеке за мной стояла соседка. Ради ее отвисшей челюсти я никаких денег не пожалела.

- Я карьерный коуч.

- Учишь карьерному росту?

- Нет, показываю как рыть ямы.