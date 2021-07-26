Все, что вам нужно: новые уморительные анекдоты на вечер

Приколисты, блин. На работе котэ назвали Пивой. Теперь после обеда эпичное зрелище - бабы выходят и с надрывом взывают: "Пива! Пива! Пива!".
- Да, дорогая, я провинился, но ты же знаешь, где нужно поставить запятую в "Казнить нельзя помиловать"?!
- Не знаю! Зато я знаю, куда сегодня нужно поставить запятую во фразе "Спать нельзя давать"!
- Рабинович, как думаете, почему именно индийский штамм короны имеет такую высокую летальность?
- Послушайте, этот штамм валит пачками людей, которые пьют воду из реки, в которой гадят, стирают, сваливают обгорелые трупы! А вы, таки, хотите, с вашей-то реакцией на немытую клубнику, легко его перенести?
- Софочка, зачем ты накупила столько презервативов? У тебя таки давно нет мужчины.
- Ах, Бэлла Марковна! В очереди в аптеке за мной стояла соседка. Ради ее отвисшей челюсти я никаких денег не пожалела.
- Я карьерный коуч.
- Учишь карьерному росту?
- Нет, показываю как рыть ямы.