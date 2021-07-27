Проснись и улыбнись: юморные утренние анекдоты

Выступают два воздушных гимнаста. Тот, который должен поймать напарника в воздухе, кричит:

- А моя жена призналась, что ты к ней приставал. Ну, че уставился? Давай, прыгай!

- Дорогой, ты меня совсем не замечаешь!

- Как не замечаю? А ну отвали от телека!

Заходит мужик в бухгалтерию и спрашивает:

- Скажите, здесь зарплату выдают?

- Да. Здесь.

- Здравствуйте, моя фамилия Итого.

- Я в свою девчонку с первого взгляда влюбился, но больше на нее не смотрю.

- Почему?

- Разлюбить боюсь.

- Прикинь, Наташа попала в аварию и разбила себе подбородок...

- Ничего страшного, у нее второй есть.