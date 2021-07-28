Хороший день, чтобы расслабиться: уморительные анекдоты

— Алло! Это пожарная часть? Моя кошка залезла на дерево и не может оттуда слезть.

— Простите, но мы выезжаем только на пожары.

— Ладно, дайте мне минутку.

По телефону:

— Представляешь, друган, меня жена бросила, потому что я — паникер и параноик!

— Сочувствую…

— А, нет, это она за

Один из членов комиссии, решил для полноты картины задать “каверзный вопрос” о итогах второй мировой:

– Так, чем же закончилась война?

– Салютом!!

Как в стране с таким уровнем семейного насилия можно писать на пачке “Две порции” и класть туда нечетное количество вареников?

Жена спросила, когда мы уже купим ложку для обуви, и испортила себе сюрприз на день рождения.