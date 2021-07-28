Хороший день, чтобы расслабиться: уморительные анекдоты

— Алло! Это пожарная часть? Моя кошка залезла на дерево и не может оттуда слезть.
— Простите, но мы выезжаем только на пожары.
— Ладно, дайте мне минутку.
По телефону:
— Представляешь, друган, меня жена бросила, потому что я — паникер и параноик!
— Сочувствую…
— А, нет, это она за
Один из членов комиссии, решил для полноты картины задать “каверзный вопрос” о итогах второй мировой:
– Так, чем же закончилась война?
– Салютом!!
Как в стране с таким уровнем семейного насилия можно писать на пачке “Две порции” и класть туда нечетное количество вареников?
Жена спросила, когда мы уже купим ложку для обуви, и испортила себе сюрприз на день рождения.