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Среда, 28.07.2021
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На грусть время не тратим, только на веселье: анекдоты на вечер

На грусть время не тратим, только на веселье: анекдоты на вечер
Обновлено 17:03 Сегодня Телеграф

Хозяева квартиры были очень удивлены, когда установщик пластиковых окон снова позвонил в дверь.

Эти локдауны меня испортили, точнее, курьерская доставка всего и вся. Зашла в большой офлайновый супермаркет, три минуты стою и туплю на обычный бумажный ценник, пытаясь найти на нем количество звезд оценки покупателей и ссылку на отзывы.

– Ты слышал? Британские ученые выяснили, что экстракт полыни помогает при короне.

– А, так вот почему в алкомаркете весь абсент разобрали…

Петрович выпил водки и попал в реанимацию. Но не потому что водка была паленая, а потому что чужая была…

Хороший день, чтобы расслабиться: уморительные анекдоты

Как вежливо намекнуть девушке что у нее задралась юбка, если вас, в принципе, всё устраивает?

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 446

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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