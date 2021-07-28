На грусть время не тратим, только на веселье: анекдоты на вечер

Хозяева квартиры были очень удивлены, когда установщик пластиковых окон снова позвонил в дверь.

Эти локдауны меня испортили, точнее, курьерская доставка всего и вся. Зашла в большой офлайновый супермаркет, три минуты стою и туплю на обычный бумажный ценник, пытаясь найти на нем количество звезд оценки покупателей и ссылку на отзывы.

– Ты слышал? Британские ученые выяснили, что экстракт полыни помогает при короне.

– А, так вот почему в алкомаркете весь абсент разобрали…

Петрович выпил водки и попал в реанимацию. Но не потому что водка была паленая, а потому что чужая была…

Как вежливо намекнуть девушке что у нее задралась юбка, если вас, в принципе, всё устраивает?