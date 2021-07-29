Удели минутку для шутки: подборка убойных анекдотов на день

- Боря, у нас первое свидание, а вы все молчите и молчите.

- Вы знаете, Роза, я такой застенчивый. Вы бы мне уже дали, да я бы пошел.

- Доктор, а платная операция крайне необходима?

- Ну, разумеется, необходима. Посудите сами, без этой операции в Альпах на лыжах не покатаешься.

- Да не нужны мне ни лыжи, ни Альпы.

- Голубчик, речь вовсе не о вас.

- Пап, а в чем разница между женщинами и мужчинами?

- Смотри, у меня нога сорок четвертого размера, а у мамы тридцать шестого. Вот между ногами и разница.

- Послушайте, полковник, когда вы были молоды, какие у вас были самые любимые увлечения?

- Охота и женщины!

- А за кем вы охотились?

- За женщинами!

Будни техподдержки:

- Вам еще чем-то помочь?

- Я пока больше ничего не сломал.