Удели минутку для шутки: подборка убойных анекдотов на день

- Боря, у нас первое свидание, а вы все молчите и молчите.
- Вы знаете, Роза, я такой застенчивый. Вы бы мне уже дали, да я бы пошел.
- Доктор, а платная операция крайне необходима?
- Ну, разумеется, необходима. Посудите сами, без этой операции в Альпах на лыжах не покатаешься.
- Да не нужны мне ни лыжи, ни Альпы.
- Голубчик, речь вовсе не о вас.
- Пап, а в чем разница между женщинами и мужчинами?
- Смотри, у меня нога сорок четвертого размера, а у мамы тридцать шестого. Вот между ногами и разница.
- Послушайте, полковник, когда вы были молоды, какие у вас были самые любимые увлечения?
- Охота и женщины!
- А за кем вы охотились?
- За женщинами!
Будни техподдержки:
- Вам еще чем-то помочь?
- Я пока больше ничего не сломал.