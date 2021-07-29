Скачать
Четверг, 29.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
"Голос" устроил "секретный" съезд партии, но обернулось все в очередной скандал: что известно на данный момент
"Голос" устроил "секретный" съезд партии, но обернулось все в очередной скандал: что известно на данный момент
Экс-министра финансов Данилюка не допустили к конкурсу в Бюро экономической безопасности: причина удивительна
Экс-министра финансов Данилюка не допустили к конкурсу в Бюро экономической безопасности: причина удивительна
Крушение самолета близ Коломыи: полиция проверит качество топлива
Крушение самолета близ Коломыи: полиция проверит качество топлива
Масштабные пожары охватили еще один курорт Турции: в МИД рассказали об эвакуации украинцев (видео)
Масштабные пожары охватили еще один курорт Турции: в МИД рассказали об эвакуации украинцев (видео)

Поделитесь смехом в этот вечер: подборка новых уморительных шуток

Поделитесь смехом в этот вечер: подборка новых уморительных шуток
Обновлено 17:15 Сегодня Телеграф

Девочки! Гадать надо не на ромашке, а на рюмашке! Открываете коньяк, первую херак - любит, вторую - не любит. И так до конца. И если последняя - не любит, поверьте, вам уже будет похрен!

Пациентка:

- Доктор, у меня голова болит.

- Да я, собственно, ни на что не претендую.

- Официант, кофе был совершенно холодный!

- Хорошо, что вы мне об этом сказали. Охлажденный кофе на две цента дороже.

Общаюсь с родной сестрой, описываю свои боли в голове, тут выясняется, что она сейчас испытывает такие же. Рядом сидит ее муж и выдает:

- Вся партия бракованная!

Удели минутку для шутки: подборка убойных анекдотов на день

Муж очень любит жестко прикалываться над женой. Как-то раз стоят в очереди, куча народа, муж покупает пиво и бутылку водки, расплачиваясь, смотрит на жену и говорит:

- И больше у меня ничего не проси!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 145

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Закроют как Северную Корею" - в Сети раскритиковали заявление Арахамии про Будапештский меморандум
02 Байден послал сигнал Лукашенко и Путину: чему Зеленскому стоит поучиться у Тихановской
03 Погибшего Игоря Табанюка в Коломые уважали, но у аэродрома возникли проблемы с арендой земли
04 "Шараханье из стороны в сторону": генерал оценил, как кадровые изменения в оборонном блоке могут сказаться на безопасности Украины
05 Бразилию сковывают морозы и засыпает снегом (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги съезда партии &quot;Голос&quot;: Рудик сохранила свой пост, а семь нардепов - исключены
Итоги съезда партии "Голос": Рудик сохранила свой пост, а семь нардепов - исключены
Байден послал сигнал Лукашенко и Путину: чему Зеленскому стоит поучиться у Тихановской
Байден послал сигнал Лукашенко и Путину: чему Зеленскому стоит поучиться у Тихановской
Мама кричала на дочку и таскала ее за ухо: очевидцы сняли видео, но в конфликт не вмешивались
Мама кричала на дочку и таскала ее за ухо: очевидцы сняли видео, но в конфликт не вмешивались
Зеленский установил новый праздник в Украине: что будем отмечать 12 августа
Зеленский установил новый праздник в Украине: что будем отмечать 12 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь