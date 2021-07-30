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Пятница, 30.07.2021
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С Днем сисадмина! Прикольные анекдоты к празднику на утро

С Днем сисадмина! Прикольные анекдоты к празднику на утро
06:00 Сегодня Телеграф

Однажды молодой сисадмин познакомился с веб-дизайнершей. По привычке он сразу же спросил, какой у нее ip-адрес, но услышав, что ip-адрес у нее динамический, тут же потерял к ней всякий интерес.

Сисадмин после работы в пивбаре сидит. Усталый, злой. Девушка одна его приметила, подошла познакомиться. Похихикала немного, спрашивает:

- Молодой человек, а сколько сейчас времени?

Тот берет ее за руку, подносит к ее глазам ее же часы, срывающимся голосом:

- Смотри вот сюда! Тут все написано!

Звонок злобного юзера сисадмину:

- Не могу войти в систему!

- Пароль правильно набираете?

- Ну конечно! Пять звездочек...

Сисадмина спрашивают:

- Вы какой чай больше любите?

- Чай, просто чай, без лимона и без сахара.

- Почему?

- Если проливают такой чай - клавиатуру разбирать не приходится.

Поделитесь смехом в этот вечер: подборка новых уморительных шуток

Звонок юзерши сисадмину:

- Отключите меня от вирусов!

- Пожалуйста! Как вам будет удобнее - отключить ваш компьютер от сети, или вас от компьютера?

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 355

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, День системного администратора, Анекдоты.
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