С Днем сисадмина! Прикольные анекдоты к празднику на утро

Однажды молодой сисадмин познакомился с веб-дизайнершей. По привычке он сразу же спросил, какой у нее ip-адрес, но услышав, что ip-адрес у нее динамический, тут же потерял к ней всякий интерес.
Сисадмин после работы в пивбаре сидит. Усталый, злой. Девушка одна его приметила, подошла познакомиться. Похихикала немного, спрашивает:
- Молодой человек, а сколько сейчас времени?
Тот берет ее за руку, подносит к ее глазам ее же часы, срывающимся голосом:
- Смотри вот сюда! Тут все написано!
Звонок злобного юзера сисадмину:
- Не могу войти в систему!
- Пароль правильно набираете?
- Ну конечно! Пять звездочек...
Сисадмина спрашивают:
- Вы какой чай больше любите?
- Чай, просто чай, без лимона и без сахара.
- Почему?
- Если проливают такой чай - клавиатуру разбирать не приходится.
Звонок юзерши сисадмину:
- Отключите меня от вирусов!
- Пожалуйста! Как вам будет удобнее - отключить ваш компьютер от сети, или вас от компьютера?