Вешать нос запрещено: самые позитивные анекдоты на день

Приходит мужик в универмаг и видит такую картину - еще один покупатель кричит:
- Что это такое! Я купил здесь колбасу и моя теща ей отравилась!
Мужик:
- Ты лучше чем скандал устраивать, мне бы сказал в каком отделе ты эту колбасу покупал!
- Я честный политик! Голосуйте за меня!
- А когда вы придете к власти воровать не будете?
- Буду. Но меньше.
- Голосую за честного политика!
- Девушка, вы любите скидки, когда идете за покупками?
- Конечно.
- Тогда приходите ко мне вечером, скинем 100% всю одежду...
- Але, эт скорая?
- Да.
- А мы бухаем!
- А... мы тоже...
- А мы портвейн!
- А мы спирт...
- А вы, наверное, приезжайте, у нас Вася штопор проглотил!
- Ок, какой адрес?
- А не, не надо, мы так, вилкой открыли!
- Вчера подрался из-за девушки!
- С кем?
- С женой.