Вешать нос запрещено: самые позитивные анекдоты на день

Приходит мужик в универмаг и видит такую картину - еще один покупатель кричит:

- Что это такое! Я купил здесь колбасу и моя теща ей отравилась!

Мужик:

- Ты лучше чем скандал устраивать, мне бы сказал в каком отделе ты эту колбасу покупал!

- Я честный политик! Голосуйте за меня!

- А когда вы придете к власти воровать не будете?

- Буду. Но меньше.

- Голосую за честного политика!

- Девушка, вы любите скидки, когда идете за покупками?

- Конечно.

- Тогда приходите ко мне вечером, скинем 100% всю одежду...

- Але, эт скорая?

- Да.

- А мы бухаем!

- А... мы тоже...

- А мы портвейн!

- А мы спирт...

- А вы, наверное, приезжайте, у нас Вася штопор проглотил!

- Ок, какой адрес?

- А не, не надо, мы так, вилкой открыли!

- Вчера подрался из-за девушки!

- С кем?

- С женой.