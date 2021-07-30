Не вечер, а сплошной позитив: анекдоты, которые подарят вам отличное настроение

- Купите яблоки, яблоки с Чернобыля!

- Бабка, какой же дурак так яблоками торгует?

- Милок, хорошо берут, кто для свекрови, кто для тещи!

- Семочка, у тебя такой помятый вид, ты плохо спал, что тебе снилось?

- Сарочка, ты не представляешь, меня всю ночь мучал кошмар, что я даю кому-то в долг...

Пришла женщина к знахарке и говорит:

- Мне нужно порчу снять!

- А вы ее у нас делали?

- Да.

Знахарка кричит в сторону:

- Галя, у нас отмена!

- Мам, расскажи, как вы с папой познакомились?

- Это случилось в студенчестве. Моей руки добивались двое: один - красавец-спортсмен, другой - романтичный интеллектуал...

- Ну и нафига ты вышла за папу?

- Девушки, вы занимаетесь сексом с незнакомыми людьми?

- Нет!

- Что ж, тогда я представлюсь - Николай.