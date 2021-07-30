Не вечер, а сплошной позитив: анекдоты, которые подарят вам отличное настроение

- Купите яблоки, яблоки с Чернобыля!
- Бабка, какой же дурак так яблоками торгует?
- Милок, хорошо берут, кто для свекрови, кто для тещи!
- Семочка, у тебя такой помятый вид, ты плохо спал, что тебе снилось?
- Сарочка, ты не представляешь, меня всю ночь мучал кошмар, что я даю кому-то в долг...
Пришла женщина к знахарке и говорит:
- Мне нужно порчу снять!
- А вы ее у нас делали?
- Да.
Знахарка кричит в сторону:
- Галя, у нас отмена!
- Мам, расскажи, как вы с папой познакомились?
- Это случилось в студенчестве. Моей руки добивались двое: один - красавец-спортсмен, другой - романтичный интеллектуал...
- Ну и нафига ты вышла за папу?
- Девушки, вы занимаетесь сексом с незнакомыми людьми?
- Нет!
- Что ж, тогда я представлюсь - Николай.