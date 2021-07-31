Хватит грустить - выходные начались: юморные шутки на утро

Умирает старый еврей.
- Изечка, так кому же ты завещаешь оставшиеся деньги?
- А еще шо-то осталось?
- Да, таки кое-шо есть.
- Ты знаешь, Сарочка, мне уже лучше.
Повзрослел - это когда ты съел за маму, за папу, за брата, за кису, а тебе говорят не - "Вот молодец!", а - "Ты что, опять, гад, всю семью без ужина оставил?!".
- У мужа, как и у меня теперь, фамилия Король. Думаем над ребенком, если будет девочка, то присмотрели отличное старое имя Ада.
- Так и вижу, в школе училка: "Дети, познакомьтесь с новенькой, это Король Ада!".
В зоопарке:
- Папа, что-то горилла очень зло на нас посмотрела...
- Спокойно, сынок, это еще только касса.
Отец - маленькому сынишке:
- Сынок, у меня для тебя хорошая новость: аист принес тебе сестричку!
Пацан отвернулся и пробормотал:
- Ну и извращенец же мой папаша! Сколько классных баб вокруг, а он - с аистом!