Хватит грустить - выходные начались: юморные шутки на утро

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Суббота, 31.07.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

Умирает старый еврей.

- Изечка, так кому же ты завещаешь оставшиеся деньги?

- А еще шо-то осталось?

- Да, таки кое-шо есть.

- Ты знаешь, Сарочка, мне уже лучше.

Повзрослел - это когда ты съел за маму, за папу, за брата, за кису, а тебе говорят не - "Вот молодец!", а - "Ты что, опять, гад, всю семью без ужина оставил?!".

- У мужа, как и у меня теперь, фамилия Король. Думаем над ребенком, если будет девочка, то присмотрели отличное старое имя Ада.

- Так и вижу, в школе училка: "Дети, познакомьтесь с новенькой, это Король Ада!".

В зоопарке:

- Папа, что-то горилла очень зло на нас посмотрела...

- Спокойно, сынок, это еще только касса.

Не вечер, а сплошной позитив: анекдоты, которые подарят вам отличное настроение

Отец - маленькому сынишке:

- Сынок, у меня для тебя хорошая новость: аист принес тебе сестричку!

Пацан отвернулся и пробормотал:

- Ну и извращенец же мой папаша! Сколько классных баб вокруг, а он - с аистом!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 164

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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