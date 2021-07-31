Настроение - выше крыши: свежие утренние анекдоты для отличного настроения

Поддатый конферансье:
- Сейчас вам покажут дохлый номер.
Артист за кулисами:
- Идиот! Смертельный номер!
- Ну че, красавица, прокатимся с ветерком?
- Нее, у меня ревматизм.
- Тогда в баньку, попаримся от души.
- Нельзя мне, сердце пошаливает.
- Ну и чеж ты, такая больная, глазки-то строила?
- Дак косоглазие.
- Кто знает, может пирамиды тоже были гипермаркетами. Вон там сколько вещей внутри нашли.
- И даже кассирш, обмотанных чековыми лентами.
- Лева, никогда не женись на красивой! Красивая может тебя бросить.
- Дядя Яша, но ведь и некрасивая может меня бросить.
- Да и фиг с ней, Лева!
Субординатура по хирургии. На кафедре травматологии показывают пациента с ожогами тела и лица. Рассказывает:
- Прихожу домой с работы, чувствую - запах газа. Знаю, что электричество включать нельзя. Ну, я спичку - чирк!