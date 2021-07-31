Настроение - выше крыши: свежие утренние анекдоты для отличного настроения

Поддатый конферансье:

- Сейчас вам покажут дохлый номер.

Артист за кулисами:

- Идиот! Смертельный номер!

- Ну че, красавица, прокатимся с ветерком?

- Нее, у меня ревматизм.

- Тогда в баньку, попаримся от души.

- Нельзя мне, сердце пошаливает.

- Ну и чеж ты, такая больная, глазки-то строила?

- Дак косоглазие.

- Кто знает, может пирамиды тоже были гипермаркетами. Вон там сколько вещей внутри нашли.

- И даже кассирш, обмотанных чековыми лентами.

- Лева, никогда не женись на красивой! Красивая может тебя бросить.

- Дядя Яша, но ведь и некрасивая может меня бросить.

- Да и фиг с ней, Лева!

Субординатура по хирургии. На кафедре травматологии показывают пациента с ожогами тела и лица. Рассказывает:

- Прихожу домой с работы, чувствую - запах газа. Знаю, что электричество включать нельзя. Ну, я спичку - чирк!