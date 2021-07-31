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Теплый лучик летнего настроения: новая подборка анекдотов на вечер

Теплый лучик летнего настроения: новая подборка анекдотов на вечер
Обновлено 17:03 Сегодня Телеграф

- Чтобы побудить свою дочку заниматься музыкой, я подарил ей скрипку. Увы, это ни к чему ни привело.

- То же самое было у меня с тещей, когда я подарил ей чемодан.

- Этим моющим средством я вымыла целую гору посуды.

- А с "Фейри" ты бы вымыла в два раза больше!

- Я что, дура - мыть в два раза больше?!

На работе у меня прозвище "007":

- 0 продуктивности.

- 0 мотивации.

- 7 перекуров за час.

- Друг, помоги! Нужны деньги на операцию, на лечение.

- Не, не могу.

- Что, жаба давит?

- Да нет, просто жена будет против.

- Я и говорю...

Настроение - выше крыши: свежие утренние анекдоты для отличного настроения

- Дорогой, что за беспорядок? Почему мелки по всему дому валяются?

- Это от тараканов.

- Так у нас их нет.

- А в твоей голове?

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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