Теплый лучик летнего настроения: новая подборка анекдотов на вечер

- Чтобы побудить свою дочку заниматься музыкой, я подарил ей скрипку. Увы, это ни к чему ни привело.

- То же самое было у меня с тещей, когда я подарил ей чемодан.

- Этим моющим средством я вымыла целую гору посуды.

- А с "Фейри" ты бы вымыла в два раза больше!

- Я что, дура - мыть в два раза больше?!

На работе у меня прозвище "007":

- 0 продуктивности.

- 0 мотивации.

- 7 перекуров за час.

- Друг, помоги! Нужны деньги на операцию, на лечение.

- Не, не могу.

- Что, жаба давит?

- Да нет, просто жена будет против.

- Я и говорю...

- Дорогой, что за беспорядок? Почему мелки по всему дому валяются?

- Это от тараканов.

- Так у нас их нет.

- А в твоей голове?