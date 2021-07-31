Теплый лучик летнего настроения: новая подборка анекдотов на вечер

- Чтобы побудить свою дочку заниматься музыкой, я подарил ей скрипку. Увы, это ни к чему ни привело.
- То же самое было у меня с тещей, когда я подарил ей чемодан.
- Этим моющим средством я вымыла целую гору посуды.
- А с "Фейри" ты бы вымыла в два раза больше!
- Я что, дура - мыть в два раза больше?!
На работе у меня прозвище "007":
- 0 продуктивности.
- 0 мотивации.
- 7 перекуров за час.
- Друг, помоги! Нужны деньги на операцию, на лечение.
- Не, не могу.
- Что, жаба давит?
- Да нет, просто жена будет против.
- Я и говорю...
- Дорогой, что за беспорядок? Почему мелки по всему дому валяются?
- Это от тараканов.
- Так у нас их нет.
- А в твоей голове?