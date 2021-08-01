С нами не соскучишься: прикольные утренние шутки

Из письма в редакцию газеты: "Все мои подруги давно повыходили замуж и растят детей, одна я хожу каждый день в школу, как дура".
Дама сообщает приятельнице:
- Чтобы похудеть, доктор прописал мне ежедневно верховую прогулку.
- Ну, и как, уже есть результаты?
- О, да! Лошадь уже похудела.
- Ефим Моисеевич, какое Ваше главное достоинство?
- Несгибаемость!
- Вы принципиальны?
- Нет, у меня остеохондроз.
- Доктор, скажите, сколько мне осталось?
- Десять.
- Что "десять"?
- Девять, восемь...
Диалог в одесской больнице.
- Доктор, я буду жить?
- А оно вам надо?