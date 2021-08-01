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Воскресенье, 01.08.2021
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С нами не соскучишься: прикольные утренние шутки

С нами не соскучишься: прикольные утренние шутки
06:00 Сегодня Телеграф

Из письма в редакцию газеты: "Все мои подруги давно повыходили замуж и растят детей, одна я хожу каждый день в школу, как дура".

Дама сообщает приятельнице:

- Чтобы похудеть, доктор прописал мне ежедневно верховую прогулку.

- Ну, и как, уже есть результаты?

- О, да! Лошадь уже похудела.

- Ефим Моисеевич, какое Ваше главное достоинство?

- Несгибаемость!

- Вы принципиальны?

- Нет, у меня остеохондроз.

- Доктор, скажите, сколько мне осталось?

- Десять.

- Что "десять"?

- Девять, восемь...

Теплый лучик летнего настроения: новая подборка анекдотов на вечер

Диалог в одесской больнице.

- Доктор, я буду жить?

- А оно вам надо?

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 136

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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