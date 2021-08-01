С нами не соскучишься: прикольные утренние шутки

Из письма в редакцию газеты: "Все мои подруги давно повыходили замуж и растят детей, одна я хожу каждый день в школу, как дура".

Дама сообщает приятельнице:

- Чтобы похудеть, доктор прописал мне ежедневно верховую прогулку.

- Ну, и как, уже есть результаты?

- О, да! Лошадь уже похудела.

- Ефим Моисеевич, какое Ваше главное достоинство?

- Несгибаемость!

- Вы принципиальны?

- Нет, у меня остеохондроз.

- Доктор, скажите, сколько мне осталось?

- Десять.

- Что "десять"?

- Девять, восемь...

Диалог в одесской больнице.

- Доктор, я буду жить?

- А оно вам надо?