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С хорошим настроением можно горы свернуть: новые шутки на день
Обновлено 11:01 Сегодня Телеграф

Мне тут бывшая СМСит, а я ей не отвечаю. Она из моего молчания делает выводы и задает новые вопросы! Думаю, она сама с собой договорится в итоге. Главное, чтобы не поссорилась!

- Что тебе не нравится, когда девушка делает это в постели?

- Храпит.

- А во время секса?

- Особенно во время секса.

- Абрам, почему ты перестал играть в карты с Изей?

- А ты бы играл с евреем, который все время жульничает?

- Нет, конечно.

- Так вот и Изя не хочет.

Учительница на уроке математики:

- Тому, кто первый будет отвечать, поставлю оценку на балл выше!

Вовочка тянет руку и говорит:

- Я первый Марья Ивановна, ставьте тройку!

С нами не соскучишься: прикольные утренние шутки

- Солнышко, что у нас сегодня на завтрак?

- Что ты хочешь, дорогой?

- А что ты можешь?

- Ну... Могу еще полежать...

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 440

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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