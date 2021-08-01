С хорошим настроением можно горы свернуть: новые шутки на день

Мне тут бывшая СМСит, а я ей не отвечаю. Она из моего молчания делает выводы и задает новые вопросы! Думаю, она сама с собой договорится в итоге. Главное, чтобы не поссорилась!

- Что тебе не нравится, когда девушка делает это в постели?

- Храпит.

- А во время секса?

- Особенно во время секса.

- Абрам, почему ты перестал играть в карты с Изей?

- А ты бы играл с евреем, который все время жульничает?

- Нет, конечно.

- Так вот и Изя не хочет.

Учительница на уроке математики:

- Тому, кто первый будет отвечать, поставлю оценку на балл выше!

Вовочка тянет руку и говорит:

- Я первый Марья Ивановна, ставьте тройку!

- Солнышко, что у нас сегодня на завтрак?

- Что ты хочешь, дорогой?

- А что ты можешь?

- Ну... Могу еще полежать...