С хорошим настроением можно горы свернуть: новые шутки на день

Мне тут бывшая СМСит, а я ей не отвечаю. Она из моего молчания делает выводы и задает новые вопросы! Думаю, она сама с собой договорится в итоге. Главное, чтобы не поссорилась!
- Что тебе не нравится, когда девушка делает это в постели?
- Храпит.
- А во время секса?
- Особенно во время секса.
- Абрам, почему ты перестал играть в карты с Изей?
- А ты бы играл с евреем, который все время жульничает?
- Нет, конечно.
- Так вот и Изя не хочет.
Учительница на уроке математики:
- Тому, кто первый будет отвечать, поставлю оценку на балл выше!
Вовочка тянет руку и говорит:
- Я первый Марья Ивановна, ставьте тройку!
- Солнышко, что у нас сегодня на завтрак?
- Что ты хочешь, дорогой?
- А что ты можешь?
- Ну... Могу еще полежать...