Похохочем в этот вечер: свежие анекдоты для веселого продолжения дня

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Воскресенье, 01.08.2021
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Обновлено 17:28 Сегодня Телеграф

Покупая меховое манто, дама просит продавщицу:

- Могу ли я попросить, чтобы мне доставили его на дом, но, перед тем как позвонить в мою дверь, по ошибке заглянули бы сначала к моей соседке?

Мужская логика - это когда путем цепочки последовательных умозаключений мы можем добиться какой-то вполне определенной цели. А женская - это когда с помощью абсурдных измышлений мы находим первое попавшееся решение и объявляем его смыслом наших устремлений.

Двух мужиков выбрасывает на необитаемый остров. Один - амбал, другой - худощавый интеллигент в очках. Посидели они, помолчали, тут интеллигент и спрашивает:

- А вам какие женщины больше всего нравятся, худые или полные?

- Да не переживай ты, сгодишься.

Непобедимая женская логика.

Не взял трубку, значит, с бабами!

Не в сети, значит, с бабами!

В сети, значит, козел, переписывается с бабами.

С хорошим настроением можно горы свернуть: новые шутки на день

У молодой пары родилась дочь. Счастливый отец предлагает своей жене:

- Давай дочку Лизой назовем, у нас мамы обе Елизаветы, они так обрадуются! Жена:

- Боюсь, наоборот, каждая обидится, что назвали в честь другой.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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