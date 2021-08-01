Похохочем в этот вечер: свежие анекдоты для веселого продолжения дня

Покупая меховое манто, дама просит продавщицу:

- Могу ли я попросить, чтобы мне доставили его на дом, но, перед тем как позвонить в мою дверь, по ошибке заглянули бы сначала к моей соседке?

Мужская логика - это когда путем цепочки последовательных умозаключений мы можем добиться какой-то вполне определенной цели. А женская - это когда с помощью абсурдных измышлений мы находим первое попавшееся решение и объявляем его смыслом наших устремлений.

Двух мужиков выбрасывает на необитаемый остров. Один - амбал, другой - худощавый интеллигент в очках. Посидели они, помолчали, тут интеллигент и спрашивает:

- А вам какие женщины больше всего нравятся, худые или полные?

- Да не переживай ты, сгодишься.

Непобедимая женская логика.

Не взял трубку, значит, с бабами!

Не в сети, значит, с бабами!

В сети, значит, козел, переписывается с бабами.

У молодой пары родилась дочь. Счастливый отец предлагает своей жене:

- Давай дочку Лизой назовем, у нас мамы обе Елизаветы, они так обрадуются! Жена:

- Боюсь, наоборот, каждая обидится, что назвали в честь другой.