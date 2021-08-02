Улыбка и смех спасет нас всех: утренние шутки

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Понедельник, 02.08.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

- Вы показали своей жене эту книгу о бережливости?

- Да.

- И каковы последствия?

- Я перестал курить.

- И не надейся, милый. Я буду принадлежать тебе только после замужества.

- В таком случае, позвони мне после свадьбы.

- Миша, а я нашла твою заначку и всю ее спустила в ночном клубе с подружками.

- Ничего страшного, Светочка, это я тебе на новую шубу копил...

Жена вяжет мужу свитер и говорит:

- У тебя такой теплый свитер будет, что ты в нем запаришься.

- А откуда ты знаешь? Ты ведь его только начала?

- Так я уже запарилась!

Похохочем в этот вечер: свежие анекдоты для веселого продолжения дня

- Пойдем в кафе?

- Не могу, я на диете.

- Что за диета?

- Финансовая.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 123

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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