Улыбка и смех спасет нас всех: утренние шутки

- Вы показали своей жене эту книгу о бережливости?
- Да.
- И каковы последствия?
- Я перестал курить.
- И не надейся, милый. Я буду принадлежать тебе только после замужества.
- В таком случае, позвони мне после свадьбы.
- Миша, а я нашла твою заначку и всю ее спустила в ночном клубе с подружками.
- Ничего страшного, Светочка, это я тебе на новую шубу копил...
Жена вяжет мужу свитер и говорит:
- У тебя такой теплый свитер будет, что ты в нем запаришься.
- А откуда ты знаешь? Ты ведь его только начала?
- Так я уже запарилась!
- Пойдем в кафе?
- Не могу, я на диете.
- Что за диета?
- Финансовая.