Удели минутку для шутки в этот день

- Ты его любишь, это так мило...
- Ага.
- А как вы познакомились?
- Он прокомментировал мою фотку в Фейсбуке.
- А как?
- "Я бы вдул".
Тетя Песя одной рукой держит мужа за горло, во второй руке скалка:
- Абрам, еще одно твое слово и я, таки, вдова!
В зоопарке у клетки с обезьянами:
- Вот смотри, сынок, эта обезьяна - папа, а вот та обезьяна - мама!
Маленький мальчик:
- А где баба Нина?
Когда я впервые знакомилась с родителями моего парня, его мама даже расплакалась, когда он привел меня. Я была уверена в том, что я ей понравилась, но оказалось, что его мама до последнего считала, что он гей, и когда он привел меня, она была на седьмом небе от счастья...
- Ты же знаешь, три стадии размещения ненужных вещей - балкон, гараж, дача.
- Ты это сейчас говоришь человеку, у которого нет даже балкона...