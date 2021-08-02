Удели минутку для шутки в этот день

- Ты его любишь, это так мило...

- Ага.

- А как вы познакомились?

- Он прокомментировал мою фотку в Фейсбуке.

- А как?

- "Я бы вдул".

Тетя Песя одной рукой держит мужа за горло, во второй руке скалка:

- Абрам, еще одно твое слово и я, таки, вдова!

В зоопарке у клетки с обезьянами:

- Вот смотри, сынок, эта обезьяна - папа, а вот та обезьяна - мама!

Маленький мальчик:

- А где баба Нина?

Когда я впервые знакомилась с родителями моего парня, его мама даже расплакалась, когда он привел меня. Я была уверена в том, что я ей понравилась, но оказалось, что его мама до последнего считала, что он гей, и когда он привел меня, она была на седьмом небе от счастья...

- Ты же знаешь, три стадии размещения ненужных вещей - балкон, гараж, дача.

- Ты это сейчас говоришь человеку, у которого нет даже балкона...