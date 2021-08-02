Не вечер, а сплошной позитив: новейшие шутки для отличного настроения

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Понедельник, 02.08.2021
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16:59 Сегодня Телеграф

Мужик звонит к себе домой. Трубку снимает жена:

- Алло?

- Лена, сегодня никакой мудак не звонил?

- Нет, ты первый, дорогой!

- Вы слишком толстый!

- У меня просто кость широкая!

- Никогда не видел, чтобы кость с боков свисала.

- И что ты тут делаешь?

- Жду принца.

- В 12 ночи. Около подъезда. С битой.

- Именно.

- Вас попудрить?

- А это входит в стоимость бритья?

- Конечно!

- Тогда заверните мне пудру для жены.

Удели минутку для шутки в этот день

Прочитал, что по статистике в половине отношений есть неверность. Сижу вот и мучительно думаю: кто же мне неверен - жена или любовница?

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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