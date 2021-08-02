Не вечер, а сплошной позитив: новейшие шутки для отличного настроения

Мужик звонит к себе домой. Трубку снимает жена:
- Алло?
- Лена, сегодня никакой мудак не звонил?
- Нет, ты первый, дорогой!
- Вы слишком толстый!
- У меня просто кость широкая!
- Никогда не видел, чтобы кость с боков свисала.
- И что ты тут делаешь?
- Жду принца.
- В 12 ночи. Около подъезда. С битой.
- Именно.
- Вас попудрить?
- А это входит в стоимость бритья?
- Конечно!
- Тогда заверните мне пудру для жены.
Прочитал, что по статистике в половине отношений есть неверность. Сижу вот и мучительно думаю: кто же мне неверен - жена или любовница?