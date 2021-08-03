Разбавьте утро яркими красками: уморительная подборка анекдотов

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Вторник, 03.08.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

Доктор приходит к больному малышу. Видит - его младшая сестренка бегает по полу босиком.

- Ну-ка, красавица, надень тапочки, а то заболеешь.

После ухода доктора мать замечает, что девочка все еще бегает босиком.

- Ты слышала, что доктор сказал?

- Да, он сказал, что я красавица.

- Ты пьяна?

- Нет, я на антидепрессантах.

- От тебя перегаром несет...

- Это антидепрессанты!

Семья за границей. Жена послала мужа в магазин за свиными ребрышками. Муж принес. Жена:

- Как же ты их купил, ведь ты же не знаешь местного языка?

- А я поднял рубаху, свои ребра показал и похрюкал!

- Дорогой, совсем забыла, сходи за яйцами!

Маленький Вовочка изводит мать бесконечными вопросами. Намучившись, она говорит:

- Слышишь, милый, если ты будешь плохим и непослушным мальчиком, то я заболею, придет врач, я умру, и меня повезут на кладбище на большом черном автомобиле. Будет играть грустная музыка...

- Скажи, мама, а мне можно будет сесть рядом с шофером?

Замужняя внучка спрашивает у бабушки:

- Бабуля, вы с дедом целую вечность живете вместе, а хоть раз в жизни ты задумывалась о разводе?

- Нет, я думала об убийстве!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 266

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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