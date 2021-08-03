Разбавьте утро яркими красками: уморительная подборка анекдотов

Доктор приходит к больному малышу. Видит - его младшая сестренка бегает по полу босиком.
- Ну-ка, красавица, надень тапочки, а то заболеешь.
После ухода доктора мать замечает, что девочка все еще бегает босиком.
- Ты слышала, что доктор сказал?
- Да, он сказал, что я красавица.
- Ты пьяна?
- Нет, я на антидепрессантах.
- От тебя перегаром несет...
- Это антидепрессанты!
Семья за границей. Жена послала мужа в магазин за свиными ребрышками. Муж принес. Жена:
- Как же ты их купил, ведь ты же не знаешь местного языка?
- А я поднял рубаху, свои ребра показал и похрюкал!
- Дорогой, совсем забыла, сходи за яйцами!
Маленький Вовочка изводит мать бесконечными вопросами. Намучившись, она говорит:
- Слышишь, милый, если ты будешь плохим и непослушным мальчиком, то я заболею, придет врач, я умру, и меня повезут на кладбище на большом черном автомобиле. Будет играть грустная музыка...
- Скажи, мама, а мне можно будет сесть рядом с шофером?
Замужняя внучка спрашивает у бабушки:
- Бабуля, вы с дедом целую вечность живете вместе, а хоть раз в жизни ты задумывалась о разводе?
- Нет, я думала об убийстве!