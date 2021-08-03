Для печали нет причин: бодрящая порция новых шуток

- Перед вами фонтан работы местного скульптора Ркацители. Фонтан знаменит тем, что скульптору удалось высечь в нем сразу десять писающих мальчиков.

- Ну, и где же мальчики?

- Посмотрите на часы - сейчас они должны быть в школе.

Теперь я с уверенностью могу сказать, какое пробуждение было самым впечатляющим и быстрым в моей жизни. Сегодня кошка спихнула лапой с тумбочки полный стакан воды. В пять утра. Мне на спину...

- Почему вы не надеваете парашют?

- Да ну, побочки всякие могут быть - спину натру, еще что-нибудь, да и гарантии нет 100%-й, вдруг не раскроется...

Мужик получил премию, пошел в публичный дом и спрашивает:

- Какие у вас женщины есть и какие на них расценки?

Ему говорят:

- У нас есть блондинки, брюнетки, шатенки - такса 50о грн.

- Нет, таксу я не буду.

Экономическая ситуация в стране: выбираю магазин, который буду грабить, когда на улицах начнутся беспорядки.