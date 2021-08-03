Проведите вечер на позитиве: юморные шутки, чтобы похохотать

В семье крупного чиновника мать учит маленького сынишку:

- Руки всегда должны быть чистыми. Поэтому их всегда надо мыть перед едой и после того, как взял взятку.

Говорят, если человеку хорошо несколько дней подряд, значит от него что-то скрывают.

Вот от меня, видимо, вообще никогда ничего не скрывают.

- Попросила парня, чтобы он во время секса говорил мне всякие грубости... Заплакала и обломала секс обоим.

- А что он тебе говорил?

- "Ты жирная! Борщ говно! Я с тобой из жалости!".

Два приятеля сидят в баре, один другому говорит:

- Смотри, я понравился вон той девушке.

- С чего ты это взял?

- Она посмотрела на меня, и улыбнулась.

- Когда я первый раз тебя увидел, то вообще ржал полчаса!

- Вот ты бы какую жену предпочел - страшную, но домашнюю или красивую, но гулящую?

- Я? Я бы выбрал страшную и гулящую, чтобы дома ее не видеть...