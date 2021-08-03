Проведите вечер на позитиве: юморные шутки, чтобы похохотать

В семье крупного чиновника мать учит маленького сынишку:
- Руки всегда должны быть чистыми. Поэтому их всегда надо мыть перед едой и после того, как взял взятку.
Говорят, если человеку хорошо несколько дней подряд, значит от него что-то скрывают.
Вот от меня, видимо, вообще никогда ничего не скрывают.
- Попросила парня, чтобы он во время секса говорил мне всякие грубости... Заплакала и обломала секс обоим.
- А что он тебе говорил?
- "Ты жирная! Борщ говно! Я с тобой из жалости!".
Два приятеля сидят в баре, один другому говорит:
- Смотри, я понравился вон той девушке.
- С чего ты это взял?
- Она посмотрела на меня, и улыбнулась.
- Когда я первый раз тебя увидел, то вообще ржал полчаса!
- Вот ты бы какую жену предпочел - страшную, но домашнюю или красивую, но гулящую?
- Я? Я бы выбрал страшную и гулящую, чтобы дома ее не видеть...