Держись на волне позитива: новые анекдоты на утро

- Дорогой, помнишь, когда мы с тобой познакомились, какая гроза была?! Беспрерывно гремел гром, и молнии превратили ночь в день!

- Да-а-а-а... Помню, а я, настоящий козел, так и не понял предупреждений природы!

В ресторане:

- Девушка, это вам от мужчины, сидящего за вон тем столиком.

- А что это?

- Его счет.

Секретарша:

- У меня такие узкие джинсы, что если я положу в задний карман корпоративный мобильник, то попой смогу дозвониться до директора.

- И что ты ему скажешь?

Прошлой ночью меня лишили прав за вождение в пьяном виде. В оправдание могу сказать, что я даже не знал, что был в тот момент за рулем.

- У вас есть лыжные ботинки 52 размера?

- Простите за любопытство, а нахрена вам лыжи?